Cgg : Extension pour trois ans d'un contrat avec Equinor

(CercleFinance.com) - CGG annonce l'extension pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, du centre d'imagerie dédié, opéré dans les bureaux d'Equinor à Stavanger pour le suivi permanent des réservoirs (PRM).



Afin d'optimiser la gestion de la production et la récupération des champs Johan Sverdrup, Snorre et Grane en mer du Nord norvégienne, les équipes d'Equinor y analysent dans les jours suivant l'acquisition, les images sismiques 4D fournies par les spécialistes en imagerie du sous-sol de CGG.



Dans ce contrat renouvelé, les experts de CGG en Norvège s'appuieront sur leurs dernières technologies de haut de gamme en 4D et de modèles de vitesse pour répondre aux exigences du client en livrant dans des délais serrés, des images du sous-sol de la plus haute qualité.



