Cgg : Extension pluriannuelle du centre pour Brunei Shell

(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce l'extension pluriannuelle de son centre d'imagerie dédié pour Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP) dans son siège social à Seria, dans le Sultanat de Brunei.



Au cours des six dernières années, la société française a imagé avec succès dans le centre de BSP, les données sismiques acquises à terre, en mer, en zones de transition et en fond de mer (OBC et OBN à haute densité).



Ses experts continueront à mettre en oeuvre leurs derniers algorithmes propriétaires, tels que Time-lag FWI, Q-FWI, least-squares migration et l'imagerie de faible profondeur, pour répondre aux enjeux géologiques spécifiques de cette région.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel