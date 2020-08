Cgg : Démarrage d'une étude multi-clients en mer du Nord

(CercleFinance.com) - La société de géosciences CGG annonce démarrer une nouvelle étude multi-clients 3D dans le nord de la mer du Nord pour enrichir le programme 'Northern Viking Graben' (NVG) existant à partir d'un deuxième azimut.



La nouvelle étude permettra d'enregistrer environ 2.000 km2 de données supplémentaires dans la direction est-ouest, données qui seront ensuite traitées avec les données nord-sud existantes pour délivrer un volume dans les deux directions d'acquisition.



'L'imagerie de ces nouvelles données permettra de réduire les risques des champs existants et de révéler le potentiel de nouvelles zones, favoriser l'exploration de proximité et développer le potentiel de champs non encore opérés', explique la PDG Sophie Zurquiyah.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CGG en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok