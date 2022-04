Cgg : De nouveaux noms pour les segments d'activités

(CercleFinance.com) - CGG fait part d'une rebaptisation de ses segments d'activités pour 'refléter le développement du groupe, de son portefeuille d'activités et de son expertise vers des nouveaux marchés à forte croissance et son évolution vers une société technologique'.



Le segment d'activités Geophysics, Geology et Reservoir (GGR) est ainsi renommé Data, Digital & Energy Transition (DDE), avec une activité Multi-Clients renommé Earth Data (EDA), et le segment d'activités Equipment est rebaptisé Sensing & Monitoring (SMO).



Ces nouveaux noms prendront effets lors de la publication des résultats du premier trimestre 2022, prévue le 4 mai après la fermeture des marchés financiers. Le nom de l'activité Géoscience -partie du segment DDE- reste inchangé.



