Cgg : Contrat pour un centre dédié auprès d'OMV

(CercleFinance.com) - CGG indique avoir remporté un nouveau contrat auprès du groupe énergétique autrichien OMV pour continuer à exploiter pour une période initiale de trois ans, un centre dédié dans son siège social de Vienne.



OMV bénéficiera d'un accès privilégié aux technologies avancées de CGG en imagerie sismique et caractérisation de réservoirs, et à son expertise dans les géosciences appliquées à la transition énergétique, comme le stockage de carbone, et à la géothermie.



'CGG fournit à OMV des services d'imagerie sismique de haut de gamme depuis plus de 40 ans. Ce partenariat de long terme témoigne de la valeur de notre centre dédié et de son personnel expérimenté', souligne le groupe français.



