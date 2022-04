Cgg : Cession-bail du siège social finalisée

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, le groupe de géosciences CGG annonce ce mercredi la finalisation de l'opération de cession-bail 'Sale et lease back' de son siège social Galiléo situé à Massy (Essonne), pour un montant de 59,25 millions d'euros.



Pour mémoire, il avait signé une promesse de vente en ce sens avec Pramena Investment & Anacap Financial Partners en janvier dernier, dans le cadre de ses 'efforts continus pour réduire sa base de coûts et renforcer son bilan'.



