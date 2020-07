Cgg : Affiche une perte de -245 M$ au 1er semestre 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 239 M$ au 2ème trimestre 2020 (contre 335 M$ au 2ème trimestre 2019). Le chiffre d'affaires sur le 1er semestre ressort à 491 M$ (contre 607 M$ l'année dernière)



L'EBITDAs des activités du Groupe est en baisse de 34% au 1er semestre et le taux de marge est de 40%. La marge d'EBITDAs de GGR est de 58% et celle de l'Equipement est de 6%. Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de (84) M$, dont (120) M$ de charges non récurrentes.



Le résultat net des activités poursuivies est de (205) M$. La perte nette du Groupe au premier semestre 2020 est de (245) M$. Le résultat net ajusté des activités poursuivies du Groupe au premier semestre 2020 est de (39) M$, avant (166) M$ de charges non récurrentes.



