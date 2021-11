Cgg : Accorde une licence d'accès à Northern Lights

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CGG annonce avoir accordé à Northern Lights une licence d'accès à son jeu de données multi-clients sismiques du Northern Viking Graben en mer du Nord septentrionale, pour ses développements actuels et futurs de stockage de CO2.



Northern Lights est l'opérateur du premier projet industriel de transport et de stockage de CO2 sur le plateau continental norvégien.



' A partir de ces informations clés, les différents acteurs de l'industrie pourront ainsi mieux estimer les ressources de stockage, réduire leurs risques et concevoir des solutions de surveillance efficaces et sûres ' indique le groupe.



Dechun Lin, Executive Vice President, Multi-Client, CGG, a déclaré : ' Cet accord souligne également le rôle et la valeur ajoutée de plus en plus importants de nos données de géoscience, de nos technologies et de notre expertise pour soutenir tous nos clients et toutes les industries vers un futur décarboné. '



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.