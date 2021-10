Cgg : Accord pour des programmes multi-clients au Suriname

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce la signature d'un accord multi-clients entre Staatsolie, société d'État du Suriname, et un consortium composé de CGG, TGS et BGP, concernant l'offshore peu profond au large du Suriname.



L'accord permet au consortium d'acquérir, de promouvoir et de vendre sous forme de licences des programmes sismiques multi-clients dans la zone de faible profondeur y compris de nouvelles acquisitions 3D et le retraitement des données anciennes.



Les nouvelles données sismiques des programmes multi-clients du consortium seront déterminantes pour délimiter, en relation avec les récentes découvertes annoncées sur le prolifique bloc 58, la prospectivité et le potentiel de cette zone sous-explorée.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.