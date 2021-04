Bic : Le CA a augmenté de 25,6% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bic publie un chiffre d'affaires de 411ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une hausse de 25,6% à taux de change constants, par rapport au 1er trimestre 2020.



Le résultat net ajusté part du groupe par action s'établit ainsi à 0,96 euro, en forte progression par rapport à la même période un an plus tôt (0,6 euro).



L'entreprise estime que ses résultatssolidessont notamment portés par 'une exceptionnellecroissancedes briquets aux Etats-Unisau 1er trimestre,soutenue par un changement deladynamique du marchédansles briquets de pocheetles briquets utilitaires.'



Gonzalve Bich, directeur général, souligne aussi que les ventes de Rocketbook ont doublépar rapport au 1ertrimestre de l'année dernière, avecd'excellentsrésultatssur tous lesréseauxde distribution en ligne.'Le chiffre d'affaires des Rasoirs a progressédans les produits à valeur ajoutéeainsi qu'en e-commerce et ce,malgré des tendances de marché sous-jacentesqui restentdéfavorables', ajoute-t-il.



Pour 2021, Bic maintient uneprévision decroissance duchiffre d'affairescomprise entre5%et7% à taux de change constants,tout envisant désormais le haut delafourchette.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.