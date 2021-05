Beneteau : Recul de 22,9% du chiffre d'affaires trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Beneteau enregistre un chiffre d'affaires de 286,5 ME au premier trimestre 2021, en recul de 22,9% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt, un chiffre 'peu significatif' assure Beneteau, qui pointe les effets de la cyberattaque de février (évalués à 45 ME sur le chiffre d'affaires).



Dans ce contexte, les deux divisions marquent un net recul, aussi bien le pôle Bateau (-23,7% à change constant) que l'Habitat (-20% à change constant).



'Le marché du nautisme et celui de l'hôtellerie de plein air sont, en ce début d'année 2021, bien orientés et les deux divisions du Groupe en ont tiré le meilleur parti, en dépit de la cyberattaque de mi-février', analyse la société.



Le carnet de commande global à la fin mars s'élevait d'ailleurs à 1370 ME, soit une hausse de 21% en publié, précise Beneteau.



Pour 2021, Le Groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de +2% (+1% pour la division Bateau, +7% pour la division Habitat), contre une stabilité précédemment.



Par ailleurs, le Groupe annonce être entré en négociation exclusive avec les actionnaires du chantier portugais Starfisher afin de prendre une participation significative au capital de celui-ci, en vue d'augmenter la capacité de production de bateaux de moins de 35 pieds pour les différentes marques du Groupe Beneteau.



