Beneteau : L'activité a reculé de 15,1% en 16 mois

(CercleFinance.com) - Après une année 2020 marquée par les conséquences de la pandémie Covid-19, le Groupe Beneteau assure aborder 2021 'avec une situation financière solide et tirer les premiers bénéfices de la mise en oeuvre du plan Let's Go Beyond'.



Le Groupe Beneteau termine l'exercice 2019-2020 (exercice de transition de 16 mois clôturé au 31 décembre 2020) avec un chiffre d'affaires de 1 344,4 millions d'euros (-15,1% en données publiées).



Sur cette période de 16 mois allant de septembre 2019 à décembre 2020, l'EBITDA s'établit à 93 ME et le ROC à -8,1 ME, tandis que le résultat net part du Groupe s'élève à -80,9 ME.



Compte tenu de ces pertes, le Conseil d'Administration du Groupe Beneteau a décidé de ne pas proposer de versement de dividende à l'Assemblée générale mixte du 11 juin 2021.



Pour 2021, le groupe prévoit 'une activité stable et un résultat opérationnel courant en croissance de plus de 60% par rapport à 2020'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

