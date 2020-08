Avenir telecom : Regroupement d'actions

(CercleFinance.com) - Avenir Telecom annonce avoir décidé, à l'issue de l'assemblée générale du 10 août, de mettre en oeuvre un regroupement des actions composant son capital social, à raison d'une nouvelle contre 80 anciennes.



Ce regroupement vise à permettre au groupe de renouer avec un cours de bourse plus conforme aux standards du marché et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre.



Les opérations de regroupement débuteront le 31 août, pour s'achever le 30 septembre, premier jour de cotation des actions regroupées. Les conversions ou exercices seront suspendus jusqu'au 29 septembre inclus.



