Aures technologies : Valeur refuge inattendue, Aures est la seule action française à progresser ce lundi

(BFM Bourse) - Tandis que le marché parisien est bien parti à ce stade pour enregistrer la 2e plus forte baisse de son histoire (le "record à battre" étant de -9,04% en clôture), l'action Aures Technologies se rit de la débâcle. Grâce à l'annonce d'un contrat géant avec Subway et de solides résultats 2019, son cours grimpe.

Incroyable mais vrai. Tandis que la chute du CAC 40 atteint 8,26% lundi à 14h37, dépassant celle enregistrée au lendemain du vote britannique sur le Brexit pour se rapprocher de la plus forte baisse de son histoire (-9,04% le 6 octobre 2008 en pleine crise financière à la suite de la faillite de Lehman Brothers), la société Aures Technologies enregistre une envolée de 16,93% à 21 euros, après l'annonce d'un contrat majeur avec le groupe de restauration rapide Subway. Il s'agit même à ce stade de la seule action du SRD dans le vert.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Lors de sa réunion annuelle de revue d'activité, le groupe Subway a annoncé avoir retenu le groupe français comme l'un des deux futurs fournisseurs au niveau mondial pour ses solutions matérielles POS (point of sale, autrement dit les terminaux d'encaissement), à des conditions contractuelles encore en cours de négociation.

La marque Subway, une enseigne spécialisée dans les sandwichs à la demande, est tout simplement l'une des plus grandes enseignes mondiales avec plus de 44.000 points de vente à travers plus de 100 pays dans le monde (franchisés inclus).

Nouvelle étape

"Cette annonce majeure, vient confirmer la pertinence de la stratégie développée et mise en œuvre par le groupe depuis des années", a déclaré le PDG et fondateur d'Aures Patrick Cathala, avant de féliciter les équipes qui, "après avoir travaillé pendant plus d'un an sans relâche, ont concrétisé cette opportunité, qui marque une nouvelle étape dans notre développement comme force internationale".

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, la société française présente au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi que dans une soixantaine d'autres pays au travers son réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs, est un leader mondial des solutions matérielles complètes pour les secteurs du "POS" (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc…) et du "KIOSK" (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

En 2019, alors que l'entreprise redoutait initialement l'effet des incertitudes économiques et sociales, spécialement en France et au Royaume-Uni, elle a finalement enregistré une croissance de 10,5% de son chiffre d'affaires (+3,8% à taux de changes courants) à 115,9 millions d'euros.

Dans l'attente de la publication des résultats détaillés de l'exercice écoulé, le 28 avril, Aures Technologie ambitionne jusqu'ici de réaliser en 2020 une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AURES TECHNOLOGIES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok