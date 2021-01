Aubay : Vise un CA 2021 compris entre 440 et 450 ME

(CercleFinance.com) - Aubay publie un chiffre d'affaires de 426,4 ME au titre de 2020 en croissance de +2,1% en données publiées et de -1,5% à périmètre comparable.



Ce chiffre est supérieur à la borne haute de l'objectif qui était compris entre 420 ME et 425 ME. La marge opérationnelle d'activité, qui était attendue à 9%, se situera autour de 9,6%.



Aubay table sur un chiffre d'affaires annuel en 2021 compris entre 440 et 450 ME et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.



