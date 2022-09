Atos : Sycomore AM demande le départ du président d'Atos

PARIS (Reuters) - Sycomore Asset Management, actionnaire minoritaire d'Atos, souhaite la démission du président du groupe, Bertrand Meunier, et le remplacement des membres les plus anciens du conseil d'administration par des spécialistes du secteur, a déclaré à Reuters Cyril Charlot, associé fondateur de la société de gestion.

Sycomore AM juge que le projet de scission d'Atos est trop ambitieux et trop complexe, a-t-il ajouté.

Atos n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Sycomore AM possède entre 0,5% et 1% du capital d'Atos.

Le groupe d'informatique et de cybersécurité traverse une période de turbulences et a peiné à rassurer les investisseurs ces derniers mois, marqués par deux changements à sa tête et la dégradation de sa note de crédit à BB par l'agence de notation S&P à la mi-juillet.

Le cours de Bourse d'Atos a chuté de 75% depuis le début de l'année et sa capitalisation boursière est tombée sous un milliard d'euros, selon les données Refinitiv.

Atos avait annoncé quasi simultanément en juin un plan de scission de ses activités avant de probables cessions et le départ de son directeur général, Rodolphe Belmer, entraînant un nouveau mouvement de défiance en Bourse et la colère de certains de ses actionnaires.

Bertrand Meunier, président du conseil d'administration, est la cible de critiques depuis la déroute financière du groupe.

(Reportage Julien Ponthus et Mathieu Rosemain, version française Sophie Louet, Marc Angrand et Nicolas Delame)

Copyright © 2022 Thomson Reuters