Atos : La révocation du président d'Atos à l'ordre du jour de l'assemblée générale

PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration d'Atos s'est prononcé à l'unanimité contre une proposition de révocation du mandat d'administrateur de son président Bertrand Meunier, portée par des actionnaires minoritaires, et qui sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale du groupe le 28 juin.

D'autres résolutions, présentées par "trois actionnaires représentant moins de 1% du capital social émis", portant sur la révocation de deux autres administrateurs et la nomination d'un administrateur indépendant, seront également inscrites à l'ordre du jour, a déclaré Atos mercredi dans un communiqué.

"Le Conseil d'Administration (...) s'est prononcé à l'unanimité contre les résolutions A, B, C et D et recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter contre lesditesrésolutions", a déclaré Atos. "Le Conseil a également renouvelé à l'unanimité son soutien à Bertrand Meunier, son président."

Sycomore Asset Management, actionnaire minoritaire d'Atos, réclame la démission du président du groupe depuis plusieurs mois. Il estime dans un courier daté du 1er juin adressé à Atos et communiqué à la presse, que Bertrand Meunier a "une part de responsabilité importante dans la crise de gouvernance" à laquelle le groupe a été confronté.

Atos a annoncé l'année dernière un coûteux plan de scission de ses activités avant de probables cessions, ainsi que le départ de son directeur général, Rodolphe Belmer.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)

