Atos : Vise 'zéro émission nette' d'ici 2028

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir relevé ses ambitions en matière de décarbonation afin d'atteindre 'zéro émission nette' d'ici 2028.



Le Groupe s'engage ainsi à réduire de 50 % les émissions mondiales de carbone sous son contrôle et son influence d'ici 2025 et de compenser toutes ses émissions résiduelles d'ici 2028.



Atos précise que ses nouvelles ambitions anticipent de 22 ans l'objectif ' zéro émission nette ' fixé par l'Accord de Paris et de 7 ans l'objectif que le Groupe s'était initialement fixé (2035).



La décision d'Atos de relever ses ambitions est motivée par le succès de ses plans de décarbonation, qui se sont traduits à ce jour par une réduction de 15 %de ses émissions mondiales de carbone en 2020 (de 3,3 à 2,8 millions de tonnes de CO2), dont 10 % de baisses structurelles, au-delà de l'effet conjoncturel lié à la crise sanitaire.



