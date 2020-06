Atos : Version renforcée pour le simulateur Atos QLM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce enrichir son portefeuille de solutions quantiques avec Atos QLM Enhanced (Atos QLM E), une version accélérée par GPU de son offre de simulateur quantique Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM).



'Offrant jusqu'à 12 fois plus de puissance de calcul, Atos QLM E ouvre la voie à de nouvelles possibilités en matière de simulation sur les futurs ordinateurs quantiques universels, dont la commercialisation est prévue dans les prochaines années', explique-t-il.



Il pourra selon lui 'contribuer à des avancées majeures, comme la découverte de nouveaux médicaments ou de matériaux moins polluants, ou une meilleure compréhension des phénomènes météorologiques et des conséquences du changement climatique'.



