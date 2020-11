Atos : Vers une plateforme digitale pour TIM Cloud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature avec TIM d'un accord pour développer une plateforme digitale pour TIM Cloud, qui permettra à l'opérateur de 'fournir des solutions innovantes ainsi qu'une gestion sécurisée et localisée des données publiques et privées en Italie'.



Les deux sociétés se concentreront également sur la mise en oeuvre des normes paneuropéennes de Gaia-X, en conformité avec les objectifs de la Commission européenne en matière de protection des données pour l'ensemble des secteurs clés du marché.



TIM et Atos définiront et mettront en oeuvre conjointement un modèle de Cloud hybride, en tirant parti de leurs expertises respectives. La solution devrait être commercialisée d'ici le premier semestre 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.