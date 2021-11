Atos : Vers un plébiscite de l'informatique quantique ?

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos et IQM annoncent aujourd'hui les résultats de la première étude mondiale portant sur les perspectives d'avenir de l'informatique quantique en calcul haute performance (HPC).



D'après cette étude réalisée par IDC et commandée par IQM et Atos, 76 % des centres de données HPC dans le monde prévoient d'utiliser l'informatique quantique d'ici 2023, tandis que 71 % prévoient de passer à l'informatique quantique sur site d'ici 2026.



Selon l'étude, l'informatique quantique permettrait notamment de relever de nouveaux défis comme la logistique de la chaîne d'approvisionnement ou le changement climatique (45 %) - mais aussi de résoudre plus rapidement des problèmes déjà existants (38 %) et de réduire les coûts informatiques (42 %).





