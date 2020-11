Atos : Vers l'ordinateur 'Exascale' avec Genci et le CEA

(CercleFinance.com) - Atos annonce s'engager avec Genci, l'agence française pour le calcul haute performance et l'intelligence artificielle, et le CEA, organisme public de recherche français, sur la voie de l'Exascale, celle des super-ordinateurs disposant de gigantesques capacités de calcul.



Dans ce cadre, Atos va fournir une partition basée sur la technologie Fujitsu afin d'équiper le supercalculateur Joliot-Curie au sein du Très Grand Centre de calcul du CEA (TGCC), l'un des principaux centres européens de calcul intensif.



