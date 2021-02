Atos : Valorisation 'au tapis', Oddo réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les résultats publiés hier par Atos (-2,9% au 4e trimestre) sont 'globalement en ligne avec les attentes' estime Oddo, qui souligne 'une nouvelle amélioration par rapport aux trimestres précédents' (-4,7% au 2e trimestre, puis -3,4% au 3e).



Malgré une dynamique topline 'globalement solide', le bureau d'analyses s'interroge quant au potentiel d'amélioration de marge et de génération de FCF du groupe, notamment au niveau de l'activité IDM (Infrastructure management), 'mais la valorisation est déjà au tapis', analyse-t-il.



La tentative avortée de rapprochement avec DXC est d'ailleurs perçue comme une réponse à ce problème, avance Oddo.



Dans ces conditions, le broker maintient sa note de 'surperformance' sur le titre et réduit son objectif de cours à 76E, contre 90E précédemment.





