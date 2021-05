Atos : Va publier ses données environnementales via Impact

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du sommetChange Now, Atos annonce aujourd'hui sa contribution à la création de la plateformeImpact,lancée cette semaine par le gouvernement français.



En co-signant lemanifeste Impact, Atos s'engage aux côtés d'une centaine d'autres entreprises à publier sur la plateforme ses données de performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance (ESG).



'Nous nous réjouissons de cette initiative et sommes heureux de figurer parmi les premières entreprises à collaborer avec le gouvernement français pour soutenir la transition vers une économie plus durable', indique Philippe Mareine, Directeur de la Transformation Digitale et RSE d'Atos.



'Atos est engagé depuis plus de dix ans sur ce sujet, nous avons récemment relevé nos objectifs de décarbonation pour atteindre 'zéro émission nette' d'ici 2028, soit 22 ans plus tôt que préconisé par l'Accord de Paris sur le climat', ajoute-t-il.





