Atos : Va développer un accélérateur quantique, avec Pasqal

(CercleFinance.com) - Atos annonce sa prochaine collaboration avec la start-up françaisePasqal,afin de développer un accélérateur quantique destiné à équiper des systèmes de calcul haute performance.



Spécialiste de la fabrication de processeurs quantiques, Pasqal a développé une technologie reposant sur les atomes neutres, qui lui permet aujourd'hui de maîtriser plus de 100 atomes. De son côté, Atos étudie les opportunités d'accélération offertes par les atomes neutres depuis plus de 2 ans.



La collaboration devrait permettre aux deux sociétés de développer une technologie renforçant les capacités de calcul des ordinateurs actuels. Des systèmes hybrides quantique-HPC pourraient alors être exploités à court terme.



