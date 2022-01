Atos : Une solution développée pour Timeline Television

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir accompagné Timeline Television, fournisseur de services de diffusion médiatique, avec une solution qui lui a permis de livrer des vidéos de grandes compétitions de voile pour une diffusion en direct.



Le groupe a pour cela développé et livré une solution entièrement terrestre et innovante qui comprend des infrastructures de réseau Lifelink LTE, des smartphones légers et robustes, une application dédiée au contrôle, ainsi que différents services numériques.



Le projet a impliqué des équipes de France, de Hongrie, de Croatie et d'Autriche. Le groupe de services informatiques précise que sa solution peut être reproduite pour d'autres typologies de grands événements.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

