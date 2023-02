Atos : Une offre indicative d'Airbus reçue pour Evidian

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi avoir reçu une offre indicative d'Airbus portant sur l'acquisition d'une participation minoritaire de 29,9% au sein de sa filiale de cybersécurité Evidian.



Dans un communiqué, le groupe technologique indique qu'il a décidé de poursuivre les discussions avec Airbus, sans toutefois accorder d'exclusivité au géant européen de l'aéronautique et de la défense.



Soulignant qu'aucune certitude ne peut être apportée quant à l'issue des négociations et à la conclusion d'un accord, Atos souligne qu'il prévoit d'examiner les marques d'intérêt reçues de la part d'autres partenaires.



Le spécialiste de la transformation numérique juge néanmoins qu'un accord stratégique et technologique avec Airbus, qui ferait de ce dernier un éventuel actionnaire de référence d'Evidian, pourrait renforcer le leadership européen et la dimension internationale de sa filiale dans le 'cloud', l'informatique avancée, la cybersécurité et la digitalisation.



Selon Atos, un tel partenariat permettrait aux deux entreprises de générer d'une part des opportunités de ventes croisées, et d'autre part de pénétrer de nouveaux marchés.



A la Bourse de Paris, l'action Atos grimpait de plus de 8% jeudi dans les premiers échanges à la suite de ces annonces.



Pour mémoire, Evidian propose des solutions de gestion des identités et des accès, mais également des services dans le 'big data', la cybersécurité et les supercalculateurs.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.