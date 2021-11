Atos : Une nouvelle offre dans le 'cloud' souverain

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle offre 'cloud' destinée à répondre aux besoins de souveraineté numérique des entreprises et des gouvernements.



Le groupe technologique explique que ce service hautement sécurisé, baptisé 'Atos OneCloud Sovereign Shield', doit permettre à ses clients d'améliorer le niveau de contrôle sur les données qu'ils produisent et échangent.



Cet écosystème est également censé les aider à gérer efficacement les spécificités juridiques territoriales.



Atos dit avoir développé son projet en accordant une attention particulière pour l'Europe, où il existe selon lui un besoin croissant de renforcer le contrôle et la protection des données, et les infrastructures associées.



Le spécialiste de la transformation numérique, qui a développé une version personnalisée de sa solution en fonction du degré de sensibilité des données clients, précise que son offre a d'ores et déjà été retenue par La Française des jeux (FDJ).



