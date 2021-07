Atos : Une acquisition en Finlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition d'IDEAL GRP, un intégrateur finlandais de systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et partenaire des solutions Platinum Siemens Digital Industries Software.



IDEAL GRP propose des services de conseil, d'intégration et de maintenance, ainsi que des logiciels, aux entreprises du secteur industriel. Avec cette acquisition, près de 100 experts disposant d'un double statut Platinum rejoignent Atos.



Le siège d'IDEAL GRP est basé à Vantaa, en Finlande. Fondée en 1992, l'entreprise est un acteur de premier plan sur le marché nordique, avec des bureaux en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Estonie.



