Atos : Une acquisition au Texas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Visual BI, une société américaine en forte croissance basée à Plano (Texas) et l'un des leaders de l'analyse des données et de la Business Intelligence (BI) dans le cloud.



Partenaire Snowflake Elite, Microsoft Gold Partner for Data & Analytics et SAP, Visual BI est également le partenaire technologique de spécialistes tels que Fishtown Analytics, Fivetran, Tableau, HVR Software, Qlik, Theobald Software et Alteryx.



Atos bénéficiera de l'expertise des plus de 180 experts de Visual BI, basés aux États-Unis, au Canada et en Inde. Ils viendront renforcer les divisions Data Analytics et Cloud Enterprise Solutions du groupe français de services informatiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.