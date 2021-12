Atos : Un système d'hospitalisation à domicile avec Huma

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé mercredi avoir développé avec le britannique Huma un système d'hospitalisation à domicile pour le compte d'un hôpital indien.



Cette solution de suivi à distance des patients - qui a été conçue pour les smartphones - inclut notamment un oxymètre pour le pouls et un portail numérique à destination des médecins.



Elle s'avère tout particulièrement efficace pour suivre les patients atteints du Covid devant rester chez eux, indiquent Atos et Huma.



Cette plateforme est censée permettre au centre hospitalier universitaire Symbiosis de Pune d'augmenter ses capacités entre 40% et 60%, expliquent les deux partenaires.



