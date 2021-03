Atos : Un supercalculateur livré à l'Université de Swansea

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un contrat avec l'Université de Swansea, au Pays de Galles, pour la fourniture de son supercalculateur BullSequana X410. Il permettra de mener des recherches basées sur des algorithmes de machine learning et de deep learning.



La mise en service de ce supercalculateur, qui représente le plus grand déploiement NVIDIA A100 au Pays de Galles, s'inscrit dans le cadre de la relation existante entre Atos et 'Supercomputing Wales' - le centre d'excellence en supercalcul d'Atos et Dell EMC.



Le supercalculateur IA sera basé dans le centre de données éco-efficient de l'université, où Atos assurera la maintenance des équipements et travaillera en étroite collaboration avec les universitaires pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de recherche.



