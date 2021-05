Atos : Un nouveau supercalculateur en Bulgarie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe informatique français Atos annonce que le nouveau supercalculateur EuroHPC situé au Sofia Tech Park, en Bulgarie, qui repose sur son architecture BullSequana XH2000, est maintenant entièrement livré et assemblé.



Ce supercalculateur, le plus puissant d'Europe de l'Est, contribuera aux ambitions de la Bulgarie dans les hautes technologies. Les équipes d'Atos en Tchéquie ont commencé les tests de configuration et le supercalculateur devrait être opérationnel en juillet.



Il contribuera à améliorer la recherche scientifique européenne et servira au développement d'applications dans de nombreux domaines, comme la bio-informatique, la pharmacie, la chimie, l'intelligence artificielle et la météorologie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.