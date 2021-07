Atos : Un contrat auprès des Pays-Bas avec IBM

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à IBM afin de concevoir une infrastructure sécurisée pour le ministère de la Défense aux Pays-Bas.



Le Ministère néerlandais compte avoir recours aux technologies avancées, aux services d'infrastructure et à l'expertise des deux groupes notamment en vue de mettre en place de nouveaux centres de données.



L'objectif est également de protéger son système informatique et de développer son propre réseau mobile haut débit afin de protéger les informations classifiées, expliquent Atos et IBM.



Les deux groupes avaient annoncé en début d'année l'élargissement de leur alliance mondiale stratégique.



