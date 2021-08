Atos : Un accord de distribution signé au Japon

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé jeudi la signature d'un accord de mise sur le marché avec Daiwabo Information System, qu'il a choisi pour distribuer ses produits liés à la cybersécurité au Japon.



Aux termes de ce partenariat, le premier accord de ce type conclu au Japon, le groupe de services informatiques pourra commercialiser son portefeuille de gestion des identités et des accès via un réseau de 19.000 revendeurs à travers le pays.



Cette offre va permettre aux entreprises et organisations japonais de protéger leurs données et ressources dites 'stratégiques', indique-t-il dans un communiqué.



Atos dit considérer cet accord comme une 'étape importante' en vue du développement de sa stratégie de distribution internationale et de son écosystème de partenaires.



