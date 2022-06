Atos : UBS réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours inchangé à 27,5 E.



' Atos a annoncé qu'elle examinait la possibilité de diviser ses activités en deux parties, ce qui a entraîné le départ de Rodolph Belmer comme administrateur et directeur général, remplacé par deux directeurs généraux délégués, à savoir Nourdine Bihmane et Philippe Oliva ' indique UBS.



Atos souhaite une séparation en deux sociétés cotées 'leaders sur leurs segments d'activité respectifs', chacune avec une stratégie propre, une équipe de management dédiée, un conseil d'administration indépendant et une structure financière adaptée.



