Atos : Titre en baisse, un broker ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Atos cède plus de 3% à Paris, pénalisé par une analyse d'UBS qui, tout en maintenant sa position 'neutre' sur le titre, abaisse son objectif de cours de 35,5 à 27,5 euros.



'La journée investisseurs (CMD) de mai verra l'introduction de nouveaux objectifs à moyen terme. Nous voyons Atos mettre en place un trajet long et difficile vers des marges plus élevées et une meilleure conversion du free cash-flow', indique le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel