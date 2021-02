Atos : Termine en hausse profitant de deux analyses positives

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de 1,3% profitant de plusieurs analyses positives.



Rappelons qu'Atos a publié hier au titre de 2020 un résultat net part du groupe en croissance de 33% à 550 millions d'euros, et une marge opérationnelle d'un milliard d'euros, soit 9,0% du chiffre d'affaires, comparé à 10,1% en 2019 à périmètre et taux de change constants.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 11,18 milliards d'euros, en baisse de 3% en organique et de 2,3% à taux de change constant, dans le contexte de la crise de la Covid-19 et des restrictions et confinements dans la plupart des pays où il exerce ses activités.



Les résultats publiés hier par Atos (-2,9 % au 4e trimestre) sont ' globalement en ligne avec les attentes ' estime Oddo, qui souligne ' une nouvelle amélioration par rapport aux trimestres précédents ' (-4,7 % au 2e trimestre, puis -3,4 % au 3e).



Malgré une dynamique topline ' globalement solide ', le bureau d'analyses s'interroge quant au potentiel d'amélioration de marge et de génération de FCF du groupe, notamment au niveau de l'activité IDM (Infrastructure management), ' mais la valorisation est déjà au tapis ', analyse-t-il.



La tentative avortée de rapprochement avec DXC est d'ailleurs perçue comme une réponse à ce problème, avance Oddo.



Dans ces conditions, le broker maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre et réduit son objectif de cours à 76E, contre 90E précédemment.



Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Atos avec un objectif de cours rehaussé de 80 à 85 euros, 'sans grande conviction à court terme', au lendemain de la publication des résultats annuels du groupe de services informatiques.



Le bureau d'études pointe une déception sur la marge d'EBITA 2020 (9,0%), ressortie en bas de fourchette de la guidance (9,0-9,5%), ainsi que des doutes qui demeurent sur la crédibilité de la stratégie et sur la politique d'acquisitions.



Jugeant que 'l'évolution du titre ne semble plus réellement être un sujet de valorisation, celle-ci apparaissant extrêmement basse au regard des standards actuels', l'analyste craint que le titre ne demeure affecté pour quelque temps par un problème de confiance.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.