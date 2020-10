Atos : Syntel condamné à de lourds dommages-intérêts

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos indique qu'un jury formé par un tribunal américain du district Sud de New York a déclaré mardi sa filiale Syntel, responsable de détournement de secrets commerciaux et de violation de droits d'auteur, dans une affaire qui précédait son acquisition en 2018.



Le jury a spécifié un montant de dommages-intérêts dû à Cognizant et à sa filiale TriZetto d'environ 855 millions de dollars. Atos a déjà déposé une requête contestant la validité des allégations de TriZetto, et va déposer une autre requête pour contester le verdict.



Si ces requêtes venaient à être rejetées, Atos aura le droit de faire appel. Il considère que le verdict du jury n'est pas justifié et juge en outre le montant des dommages-intérêts totalement disproportionné par rapport aux actes reprochés.



