Atos : Sur le podium mondial des acteurs de services Cloud

(CercleFinance.com) - Atos, annonce aujourd'hui son classement en tant que 1er acteur européen et n°3 mondial des services gérés (Managed Services - MS) et services d'infrastructure Cloud appliqués au secteur de la santé, en termes de revenus pour l'année 2019, selon le dernier rapport de Gartner Market Share.



Atos occupe la première place européenne pour la troisième année consécutive et occupait déjà la 3e place mondiale l'année passée.



L'expertise d'Atos s'exprime à travers 5 500 experts Cloud, 30 000 experts d'applications et 3 200 certifications techniques sur les technologies AWS, Google Cloud et Microsoft Azure.





