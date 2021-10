Atos : Stifel reste à 'conserver' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation ' conserver ' sur le titre Atos, avec un objectif de cours inchangé de 44 euros.



L'analyste rappelle que le chiffre d'affaires trimestriel est ressorti 0.5% en-deçà des attentes, et en recul organique de 2.3% par rapport au 3e trimestre 2020.



Stifel précise qu'outre ses résultats, Atos a annoncé le départ de son directeur général, Elie Girard, dès le 25 octobre, et annoncé que Rodolphe Belmer, actuel directeur général d'Eutelsat, lui succèdera.



Atos confirme toutefois sa guidance 2021, rapporte le broker.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.