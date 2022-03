Atos : Stifel réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Atos, mais réduit son objectif de cours de 46 à 30 euros dans le sillage d'une révision significative de ses estimations pour le groupe de services informatiques, après une 'très faible fin d'année 2021'.



'L'année 2022 devrait connaitre de nouvelles pressions sur le chiffre d'affaires au premier semestre, avant de voir une amélioration au second', estime le broker qui préfère 'rester sur la touche, malgré une valorisation tentante'.



Stifel s'attend à ce que 'le redressement de l'activité services d'infrastructure soit lente et difficile, tandis qu'une cession potentielle serait longue et délicate, étant donnés les vents contraires auxquels ces activités sont confrontées'.



