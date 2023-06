Atos : Stifel conserve sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Vendre sur le titre Atos avec un objectif de cours de 10,50E.



Bien qu'encouragé par la confiance accrue de la direction dans les perspectives à moyen terme de la division TFCo, Stifel pense que beaucoup de choses dépendront de l'exécution au cours des deux prochaines années.



'TFCo devrait continuer à subir la pression des vents structurels contraires et de la restructuration agressive prévue par la direction jusqu'à la fin de l'exercice 24', estime l'analyste.



Cela, 'associé à la croissance anémique d'Evidian', devrait se traduire par 'une croissance plate pour le groupe au cours des trois prochaines années'.



