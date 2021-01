Atos : Souhaiterait convaincre ses actionnaires pour DXC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La direction d'Atos serait en discussion avec ses principaux actionnaires pour obtenir leur soutien dans l'acquisition de l'américain DXC indique Bloomberg. Ces actionnaires sont Siemens (11,4%) Vanguard et Norges Bank (2,4%) Blackrock (1,4%), AXA IM et Aviva (1,1%) précise Invest Securities.



' L'argument principal serait que la présence renforcée du groupe dans la première économie du monde (DXC devrait réaliser 37% de ses 17,5Mds$ de CA 2020-21 att aux Etats-Unis, soit 6,46Mds$ ou 5,34MdE à comparer aux 2,6MdsE de CA att pour ATOS en Amérique du Nord en 2020) serait un avantage compétitif significatif ' rapporte Invest Securities.



Le groupe souhaiterait lancer une OPA s'il parvient à convaincre ses actionnaires, selon l'agence de presse.



