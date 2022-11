Atos : Atos signe un partenariat stratégique avec AWS dans le cloud

PARIS (Reuters) - La société de conseil informatique Atos a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour aider ses clients à migrer vers l'informatique dématérialisée ("cloud").

L'accord prévoit qu'Atos choisisse AWS comme fournisseur privilégié de cloud d'entreprise et que AWS nomme Atos partenaire stratégique pour l'externalisation informatique et la transformation des centres de données.

Cet accord pluriannuel, inédit dans le secteur selon Atos, permettra aux clients du groupe français disposant de contrats d'externalisation d'infrastructures à grande échelle d'accélérer la migration de flux d’activité vers le cloud.

"Ce partenariat représente une nouvelle étape significative de la transformation d'Atos", a déclaré dans un communiqué Nourdine Bihmane, co-dirigeant d'Atos en charge de "Tech Foundations".

En grande difficultés, Atos a décidé d'un plan de scission, qui comprend la séparation et la combinaison de ses actifs les plus lucratifs tels que la division de cybersécurité BDS (big data & sécurité). La finalisation de ce plan est prévue au second semestre 2023.

