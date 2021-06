Atos : Signe un contrat avec l'université d'Édimbourg

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec l'université d'Édimbourg pour la fourniture de son supercalculateur: le BullSequana XH2000.



' Ce contrat représente le plus grand déploiement de système dédié au calcul accéléré par processeur graphique (GPU) sur un site client au Royaume-Uni ' indique le groupe.



Le supercalculateur permettra à l'équipe scientifique de la communauté STFC (Science and Technology Facilities Council) de faire avancer la recherche mondiale - par exemple dans le domaine de la physique des particules.



'L'installation améliorée ' DiRAC-3 ' sera beaucoup plus économe en énergie que les générations précédentes' rajoute le groupe.



