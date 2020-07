Atos : Signe un contrat aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce mercredi avoir été sélectionné par Ørsted pour mettre en oeuvre des solutions de communication critiques, afin d'aider le groupe dans son objectif de fournir une énergie propre et fiable aux habitants de la côte Est des États-Unis.



'Dans le cadre de ce contrat, Atos sera responsable de l'ensemble de la chaîne de valeur des communications critiques : de l'ingénierie et de la conception à l'installation, aux essais et à la mise en service, en passant par une assistance de maintenance sur 5 ans', précise le groupe.



Le montant du contrat n'a pas été précisé.



