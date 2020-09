Atos : Signe un contrat au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour que la Student Loans Company (SLC), organisme public non ministériel au Royaume-Uni qui offre des prêts aux étudiants, l'a choisi afin d'améliorer son interface client et l'infrastructure technologique associée.



'Atos soutiendra le développement des services d'aide aux clients (Customer Enablement Services) de SLC, et se penchera notamment sur le développement et la gestion des applications. Il s'agit de la première étape d'un processus d'achat en plusieurs parties qui vise à engager des partenaires stratégiques au sein du groupe technologique de SLC', indique le groupe.



Le montant du contrat n'a pas été précisé.



