Atos : Signature d'un accord de trois ans avec Sparkle

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un accord de trois ans avec Sparkle, présenté comme 'le premier fournisseur de services international en Italie et parmi les principaux opérateurs mondiaux' afin de répondre à la demande croissante des clients en Europe et dans d'autres pays adjacents en matière de services et solutions cloud.



Atos aidera Sparkle à fournir des services de conseil et d'intégration de systèmes au sein de la communauté de la recherche et de l'enseignement en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Turquie, au Portugal - puis prochainement dans d'autres pays - via l'Open Clouds for ResearchEnvironments(OCRE), une initiative visant à accélérer la numérisation des universités et centres de recherche européens et l'adoption des systèmes cloud.



Au-delà de l'initiative OCRE, Atos et Sparkle travailleront aussi conjointement sur plusieurs projets publics et privés, tirant parti de leurs synergies dans les services de réseaux fixes, 5G, IoT et de sécurité.



