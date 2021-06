Atos : Renouvellement de contrat avec Univé

(CercleFinance.com) - Atos annonce qu'Univé, société d'assurance automobile et habitation néerlandaise, a décidé de prolonger de cinq ans son contrat avec lui dans le cadre de la gestion de son infrastructure numérique et de l'accompagnement de sa transformation digitale.



Dans le cadre de ce renouvellement de contrat, Atos lui fournira une solution de cloud hybride afin de favoriser l'innovation à grande échelle au sein d'un environnement sécurisé. Grâce à cette approche, Univé devrait gagner en agilité et en efficacité opérationnelle.



